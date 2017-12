Barbarense vai atacar em Brasília Mesmo jogando fora de casa, o União Barbarense promete atacar o Gama, domingo, em Brasília, pelo quadrangular final da Série C do Brasileiro. Quem garante é o técnico Sérgio Farias. "Não sabemos jogar de outra forma que não seja procurando o ataque. Não vamos modificar nosso modo de jogar por causa de uma partida. Respeitamos o Gama, mas queremos buscar um grande resultado para conquistarmos o acesso", afirmou. O Barbarense pode fazer história neste domingo, porque o tão sonhado acesso para a Série B pode sair já nesta primeira rodada do returno. Para isso, basta vencer o Gama. Se empatar o jogo e o Limoeiro ganhar do Americano, o time paulista também conquista a classificação para a segunda divisão do Brasileiro. Mas o Barbarense terá dois desfalques certos, ambos por suspensão. O meia Adriano Iversen e o atacante Frontini.