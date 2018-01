Barbarense vence clássico em Americana Pela rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2004, a União Barbarense levou a melhor no clássico regional e venceu o Rio Branco, em Americana, de virada, pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira à noite. O resultado deixou os visitantes com três pontos no Grupo 1, enquanto o Rio Branco, que jogou em casa, ainda não pontuou. No primeiro tempo o Rio Branco deu a entender que seria ofensivo e começou mandando no jogo, mas a promessa não foi transformada em gol. No segundo tempo, porém, a partida esquentou. Aos 12 minutos os donos da casa abriram o placar com Tiago Ribeiro, em um belo chute da entrada da área. Após o gol, o domínio do Rio Branco não se concretizou e logo aos 15 minutos o Barbarense conseguiu o empate. João Marcelo acertou um chute muito forte no ângulo do goleiro Adílson. A partir daí, os visitantes tomaram conta das ações. A pressão foi grande e a dois minutos do final o árbitro assinalou um pênalti contra o Rio Branco. Fernando cobrou com tranqüilidade e garantiu a vitória. No próximo sábado o Rio Branco vai à Capital tentar a reabilitação diante do Corinthians, enquanto a União Barbarense recebe o América no domingo, em Santa Bárbara D´Oeste.