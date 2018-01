Barbarense vence e mantém esperança O União Barbarense derrotou a Portuguesa Santista, por 2 a 0, e segue com chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Com o resultado em casa, o time ficou com 10 pontos e em terceiro lugar. Já o time da Baixada Santista, soma nove pontos e está ao lado da Portuguesa. Durante o primeiro tempo, os dois goleiros ficaram praticamente como meros espectadores de uma partida de baixo nível técnico. O time da casa voltou melhor para a etapa final. Com a entrada de Marco Aurélio no lugar de Vítor, o Barbarense foi mais ousado e chegava com mais velocidade ao ataque. Aos 9 minutos, Vítor chutou da entrada da área, o goleiro Cristiano, da Portuguesa, defendeu parcialmente e Wesley Brasília, aproveitando o rebote, abriu o placar para o União. Já nos descontos, o mesmo Wesley Brasília fez, de pênalti, o gol que garantiu a segunda vitória no Paulista. Na próxima rodada, dia 7, o Barbarense vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi. A Santista buscará a reabilitação diante do Juventus, em Santos, na briga direta para fugir do rebaixamento.