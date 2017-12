Barbarense vence na Copa do Interior O União Barbarense venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1, em Santos, no único jogo desta quinta-feira pela Copa do Interior, que é disputada entre equipes paulistas. A vitória deixou o time de Santa Bárbara com 15 pontos, na vice-liderança do Grupo Leste e dois pontos atrás do líder invicto XV de Jaú. A Santista permanece na 6ª posição, com apenas 8 pontos ganhos. Este jogo seria disputado sábado passado, no estádio Ulrico Mursa, mas não aconteceu pela falta do trio de arbitragem, que não foi avisado pela Federação Paulista de Futebol. O primeiro tempo foi equilibrado, com leve predomínio do time da casa. Os gols saíram todos na segunda etapa. Paulo Santos fez 1 a 0 para o Barbarense aos 16 minutos e aos 33, Paulo Fabrício ampliou. A Portuguesa Santista descontou aos 43, com Marquinhos aproveitando rebote do goleiro Washington. O Barbarense volta a jogar no próximo domingo, quando enfrentará o XV de Jaú, em Santa Bárbara D´Oeste. Já a Portuguesa Santista encara o Juventus, também domingo, em São Paulo.