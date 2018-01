Barbarense vence na Copa Interior O União Barbarense conseguiu sua primeira vitória na Copa do Interior, nesta manhã de sábado, ao vencer a Internacional de Limeira, por 1 a 0, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara. Estes foram os primeiros três pontos somados pelo time da casa, que agora ocupa a sétima posição dentro do Grupo Leste e deixa a lanterna para o Sãocarlense, que perdeu seus três jogos. A Internacional continua com cinco pontos, na quarta posição. O gol da vitória foi marcado por Fabrício, aos 14 minutos do segundo tempo. A quarta rodada será completada, neste domingo cedo, com mais sete jogos.