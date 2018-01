Barbarense x Náutico: reabilitação Donos de campanhas desastrosas em seus respectivos campeonatos estaduais, União Barbarense e Náutico entram em campo neste domingo, às 16 horas, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, pela Série B, tentando esquecer o passado e de olho unicamente no acesso. Campeão da Série C do Brasileiro em 2004, o União faz a primeira partida de sua história na Série B. Motivos para sorrir porém, andam faltando ao time paulista. Com apenas cinco vitórias em 20 jogos, o União acabou sendo rebaixado no Campeonato Paulista para a Série A-2. Para este primeiro jogo, o torcedor terá que ver em campo a mesma formação básica da vexaminosa campanha, incluindo o técnico Leandro Samarone, que de técnico interino, passou a efetivo. O torcedor só deve ver os reforços no decorrer do jogo. O volante Lulinha, contratado junto ao Mogi Mirim, e o atacante Rogério Gaúcho, vindo do Internacional, devem entrar no decorrer do jogo. Em Pernambucano, o Náutico foi vice-campeão. Por conta disso, se pode concluir que fez uma boa campanha, mas não é o que acha a torcida, que viu o time fazer um primeiro turno irregular e ficar quase 20 pontos atrás do rival Santa Cruz, que acabou levando a taça. Como se não bastasse apanhar do Santa Cruz dentro de campo, o time ainda perdeu para outro rival, o Sport, fora dele, ao perder em cima da hora o técnico Zé Teodoro, que negociava com o clube, mas preferiu ir para a Ilha do Retiro do que ir para os Aflitos. O jeito foi trazer Roberto Cavalo, ex-técnico do próprio União Barbarense, que terá desfalques nas laterais. No lado direito, Bruno Carvalho machucou o tornozelo no último coletivo e quem entra é Paulinho. Com Audivan, novo reforço ainda fora de forma, o volante Wilson Surubim é quem vai quebrar o galho na lateral-esquerda.