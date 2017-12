Barbieri aposta no contra-ataque do Guarani O técnico Barbieri já tem descobriu a forma para o Guarani tentar surpreender o Cruzeiro, no jogo de sábado à tarde, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele acha que a melhor maneira de enfrentar o vice-líder é a velocidade nos contra-ataques, o que significa que os atacantes Rodrigão e Creedence, mais altos e pesados, continuarão fora do time titular. Dessa forma, Ricardo Lobo, de 19 anos, continuaria como titular, por ser mais baixo e rápido. O seu parceiro deve ser Wagner. Isso sem contar a presença de Rinaldo no banco de reservas. Ele ganhou moral após sua atuação no segundo tempo do último jogo, quando realmente criou uma alternativa veloz para o ataque do Guarani. No meio-de-campo, Dinelson pode voltar a ser titular no lugar de Simão ou Alex. O técnico também aguarda pela recuperação do goleiro Fernando e do volante Émerson, ambos com lesões no tornozelo. A idéia é definir o time no coletivo marcado para esta quinta- feira à tarde no Brinco de Ouro.