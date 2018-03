Barbieri aprova esquema do Guarani A mudança de esquema do 3-5-2 para o 4-4-2 agradou o técnico Luís Carlos Barbieri, que fez sua estréia no comando do Guarani no último domingo. A vitória por 3 a 2 sobre o Goiás e o bom futebol apresentado pelo time de Campinas dão esperança ao treinador de se manter no comando da equipe na seqüência do Campeonato Brasileiro. "Conseguimos um bom padrão de jogo e jogamos bem. O esquema funcionou bem, mas temos que esquecer esta partida e já voltar as atenções para o Bahia, nosso próximo adversário", explicou o técnico-interino do Guarani. Com 21 pontos e na 12ª posição na classificação, Barbieri deverá contar com quase todos os jogadores à sua disposição. A única ausência continua sendo o meia Marquinhos, que se recupera de uma contratura muscular.