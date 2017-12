Barbieri com dúvida tática no Guarani O técnico Barbieri tem apenas uma dúvida para confirmar o time do Guarani que enfrenta o Paraná Clube no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira. Depois de praticamente confirmar três volantes entre os titulares durante a semana, ele já admite jogar apenas com dois e colocar mais um meia na equipe. "Acho que o time fica mais equilibrado, com dois volantes e dois meias. Ao mesmo tempo que defende, pode também atacar. Não adianta só ficar se defendendo, porque daí a gente toma um gol e fica sem opção", justificou Barbieri. Com isso, Reinaldo daria lugar a Alex, deixando o time mais ofensivo. Roberto, Rafael e Dinelson completariam o meio-de-campo. O motivo da mudança na postura tática se deve principalmente pelo fato do ataque não estar marcando muitos gols. Mesmo defendendo sua teoria, Barbieri preferiu encerrar o dia deixando dúvida na escalação. O goleiro Fernando e o zagueiro Juninho continuam nos lugares de Jean e Paulão, respectivamente, que foram suspensos por 60 dias. A partida acontecerá no Couto Pereira, estádio do Coritiba, porque o Pinheirão está sendo reformado. Isso, porém, parece ser indiferente para o Guarani. "Onde eles jogarem vão sempre ter a vantagem de ficar perto da torcida", comentou o meia Alex.