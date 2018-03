Barbieri continua mudando o Guarani A condição de técnico-interino não incomoda Barbieri no Guarani. No lugar de Pepe, ele antecipou o início dos treinos da manhã em meia hora, das 9 para as 8h30, deu moral para os jogadores revelados no clube e já adiantou que vai mesmo mudar o esquema tático, abandonando o 3-5-2 para usar o 4-4-2. Tudo para que a equipe possa reagir contra o Goiás, domingo, em Campinas. Para fazer com que os jogadores se adaptem rapidamente ao novo esquema, Barbieri intensificou os trabalhos táticos nesta quinta-feira à tarde. O time deve ser definido somente na sexta, após o treino coletivo, mas deve ter como novidades a dupla de volantes Émerson e Leandro Guerreiro, além dos meias Simão e Alex, ambos formados no clube. No ataque, Wagner e Rinaldo brigam por uma vaga ao lado de Rodrigão, artilheiro do time com oito gols.