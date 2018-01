Barbieri define a escalação do Guarani Sem fazer mistério, o técnico Barbieri antecipou a escalação do time do Guarani para o jogo contra o São Paulo, quinta-feira à noite, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A única novidade será mesmo o retorno do volante Emerson, que cumpriu suspensão e ocupará a vaga de Rafael. A idéia é manter a mesma estrutura tática dos últimos jogos, com dois volantes, Emerson e Leandro Guerreiro, e dois meias, Dinelson e Simão. "A base é esta mesma e não há motivo para mudanças. A cada jogo o time ganha mais ritmo, mais confiança e mais força", explicou Barbieri. Na realidade, a preocupação é aumentar o fraco aproveitamento fora de casa. Nos 10 jogos sob o comando de Barbieri, o Guarani sofreu seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. "Não há motivo para ser tão baixo. Por isso é que digo sempre: o grupo precisa ganhar confiança e mostrar personalidade", avisou o técnico. Em 9º lugar do Brasileiro, o Guarani está com 53 pontos e sonha com uma vaga na Libertadores. O cálculo da comissão técnica aponta a necessidade de somar 24 pontos em nove rodadas, chegando a 78, para se classificar.