Barbieri define o time do Guarani O técnico Barbieri acabou com as duas dúvidas que tinha e já definiu o time do Guarani para o jogo contra o Juventude, domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro. Ele confirmou as entradas do lateral-direito Patrício e do atacante Evandro Roncatto, que fará, inclusive, sua estréia oficial na equipe de Campinas. Patrício ganhou a disputa com o meia Simão pela vaga de Ruy, expulso na derrota de 4 a 1 para o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro. Com isso, Simão será deslocado para o meio-de-campo, onde jogará ao lado do volante Leandro Guerreiro. Já o meia Alex será deslocado para a lateral-esquerda, para suprir a ausência de Gilson, liberado por causa da morte de sua mãe. No ataque, Barbieri faz mais uma experiência. Depois de escalar Creedence, Rodrigão, Rafael Silva e Ricardo Lobo, as esperanças de gol recaem agora sobre o jovem Evandro Roncatto, de apenas 17 anos. O jogador, que foi campeão do Mundial Sub-17 em agosto, na Finlândia, fará sua estréia na equipe principal do Guarani - seu companheiro será Wágner. Com 40 pontos, o Guarani está na 11ª posição do Brasileiro e luta para ficar entre os quatro primeiros e garantir uma das vagas à Copa Libertadores da América de 2004.