Barbieri escala Ricardo Lobo no ataque Final de mistério no Brinco de Ouro. Depois do coletivo movimentado e disputado num forte frio, nesta quinta-feira à tarde, no Brinco de Ouro, o técnico Barbieri definiu o time do Guarani para o jogo contra o Cruzeiro, sábado, às 18 horas, no Mineirão. Ricardo Lobo, promessa de 19 anos, ganhou a preferência sobre Rinaldo, que será opção de velocidade para o segundo tempo. Esta disputa pela camisa titular acontece em detrimento de Rodrigão, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com nove gols, e Creedence, que já fez cinco gols. Os grandalhões continuam de fora e, talvez, nem façam parte do banco de reservas, como já aconteceu diante do Criciúma. Barbieri defende sua decisão. ?É uma opção tática. Acho que precisamos usar muita velocidade neste jogo contra o Cruzeiro, que, às vezes, deixa os dois zagueiros sozinhos." Pela explicação, as opções serão as testadas no coletivo: Ricardo Lobo inicia o jogo, com Rinaldo devendo entrar no segundo tempo. Rodrigão espera ir para o banco de reservas. O restante do time, será o mesmo que venceu o Criciúma, por 1 a 0, domingo, em Campinas. Mas o coletivo, acabou esquentando. O lateral Gilson deu uma entrada desleal em Patrício e acabou expulso do treinamento. O jogador foi advertido verbalmente e deve ser multado pela ?jogada imprudente", segundo o gerente de Futebol, Neto Ferreira. Os jogadores participarão de um recreativo nesta sexta-feira. Depois do almoço seguem para Belo Horizonte. O time já está escalado com: Fernando; Ruy, Juninho, Bruno Quadros e Gilson; Emerson, Leandro Guerreiro, Simão e Alex; Wagner e Ricardo Lobo.