Barbieri espera continuar no Guarani Cada vez mais longe de uma das quatro vagas para a Copa Libertadores da América de 2004, o técnico Barbieri espera continuar no comando do Guarani no Campeonato Paulista do próximo ano. Contratado para o lugar de Pepe, o treinador estreou com uma vitória sobre o Goiás, no dia 6 de julho, e não saiu mais. Em 24 jogos sob seu comando, o clube de Campinas conquistou dez vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento de exatos 50% dos pontos. "Minha maior preocupação agora é o Campeonato Brasileiro. Só depois vou pensar sobre meu futuro, mas não vou negar que gostaria de permanecer no comando do Guarani no ano que vem", explicou Barbieri. Para o jogo contra o Bahia, sábado, no Brinco de Ouro, estão confirmadas as mudanças nas laterais. Ruy volta à direita após cumprir suspensão, enquanto Gilson, recuperado de contusão, entra na esquerda no lugar de Alex, suspenso com três cartões amarelos.