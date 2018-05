Barbieri exalta meia Diego no Flamengo: 'Tecnicamente formidável'

O técnico do Flamengo, Mauricio Barbieri, destacou a atuação do meia Diego na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará no domingo, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador havia sido o mais criticado durante o protesto dos torcedores no embarque da delegação para Fortaleza.

+ Erros de arbitragem irritam equipes no Brasileiro

+ Tabela do Campeonato Brasileiro

"Diego é uma referência, um jogador tecnicamente formidável. Uma liderança que se dedica, tem os melhores números e chama o jogo para si. Claro que às vezes dá certo, em outras nem tanto. A cobrança muitas vezes é exagerada, como se fosse o único culpado, e não é", disse.

O meio-campista fez o terceiro gol do Flamengo e correu para os braços dos torcedores na comemoração. Isso porque depois de ter sido ameaçado no Rio de Janeiro, Diego foi recebido com festa pela torcida rubro-negra de Fortaleza.

Barbieri também destacou o desempenho do coletivo. "Mesmo quando não temos o resultado, as coisas são bem feitas. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que foi a partida que mais conseguimos aliar rendimento e resultado. Foi o jogo no qual conseguimos ter essa maior harmonia", celebrou.

Na opinião do treinador, os protestos já fazem parte do passado. Ele afirmou que houve uma conversa com o elenco e que agora é pensar nos próximos jogos. "Entendemos e aceitamos que a torcida queira os resultados, também os queremos e estamos trabalhando para isso. Conseguindo desempenhar o futebol que entendemos que conseguimos e com os resultados vindo, traremos a torcida para o nosso lado", disse.

O Flamengo volta a campo agora pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, visitará a Ponte Preta, no jogo de ida das oitavas de final. Pelo Brasileirão, o time volta a campo no domingo, contra o Internacional, no Maracanã.