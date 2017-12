Barbieri faz mistério no Guarani O Guarani fará de tudo para vencer o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, vai manter o planejamento da comissão técnica e da diretoria, que pretendem somar o maior número de pontos em casa. O time campineiro soma 36 pontos, ocupando uma posição intermediária, mas sonha em chegar entre os três primeiros colocados para disputar a Copa Libertadores no próximo ano. As contas, nesta semana, são para somar seis pontos, porque no domingo o Guarani recebe o Criciúma. Estes seis pontos compensariam os dois empates sem gols conquistados, fora de Campinas, contra Vasco e Paraná. ?A conta é simples: empatar fora e vencer em casa", argumenta o técnico Barbieri. Com relação ao time, o técnico manteve duas dúvidas. No meio-de-campo, Simão voltou dos Jogos Pan-Americanos e disputa uma vaga com o habilidoso Dinelson, que tem características mais ofensivas e a preferência. No ataque, o jejum de gols de Rodrigão, que não marca há 13 jogos, pode abrir espaço para a entrada de Ricardo Lobo, outra revelação do clube. O Guarani vai manter o esquema 4-4-2, com o retorno dos volantes Emerson e Leandro Guerreiro, após cumprirem suspensão, nos lugares de Roberto e Reinaldo. O time folgou pela manhã e realizou o coletivo à tarde. Barbieri só vai divulgar a escalação oficial momentos antes do jogo.