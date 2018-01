Barbieri faz sua estréia no Paraná O técnico Luiz Carlos Barbieri estréia, nesta quarta-feira, no Paraná com a missão de reabilitar o time em Caxias do Sul contra o Juventude, às 18h10. Na última partida, quando ainda era treinado por Lori Sandri, a equipe foi goleado pelo São Paulo por 4 a 0. O primeiro objetivo é voltar à zona de classificação para a Libertadores da América. "Ele (Barbieri) nos deu confiança, mostrou que seu trabalho é de capacidade altíssima", elogiou o zagueiro Daniel Marques. "Queremos mostrar agora que temos qualidade e que ele pode contar com a gente". O goleiro Darci, que continua substituindo o lesionado Flávio, disse que todos pretendem mostrar que o resultado da última partida foi "acontecimento único". "Vamos dar prosseguimento na nossa trajetória rumo ao objetivo", acentuou.