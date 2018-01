Barbieri mantém a dúvida no Guarani O técnico Barbieri ainda tem uma dúvida para definir o time titular do Guarani para o jogo contra o Bahia, sábado, no estádio Brinco de Ouro. Ele não sabe se escala Gilson ou Paulo Henrique na lateral-esquerda. Nesta quinta-feira, Barbieri aproveitou o jogo-treino conra o Nova Iguaçu para testar os dois laterais. Eles disputam a posição de Alex, que está suspenso. Outra mudança confirmada é a entrada de Ruy, após cumprir suspensão automática, na lateral- direita.