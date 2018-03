Barbieri não altera Guarani em Belém Meio que por acaso o Guarani parece ter encontrado sua melhor formação no Campeonato Brasileiro. Depois da grande vitória sobre o Figueirense, por 3 a 0, o técnico Barbieri já antecipou que vai manter a mesma formação diante do Paysandu, domingo, em Belém. Desta forma, alguns bons jogadores vão continuar na reserva. É o caso do meia Marquinhos, que sempre foi termômetro do time, mas que estava afastado há um mês por causa de uma lesão muscular. O novo titular é Dinelson, de 17 anos. No ataque, o jejum de gols de Rodrigão, artilheiro do time com oito gols, o colocou na reserva de Creedence. O curioso é que Rodrigão foi o herói do dérbi, dia 14 de junho, quando marcou os dois gols da vitória sobre a Ponte Preta. Depois ele ficou sete rodadas sem marcar e está há dois jogos fora do time. ?Temos várias alternativas. Então é normal que num momento ruim o jogador espere um pouco fora. Depois ele volta com força total", argumenta Barbieri. O Guarani também se adaptou bem ao esquema 4-4-2, chegando ao décimo lugar, com 31 pontos.