Barbieri não muda ataque do Guarani Precisando vencer o Corinthians no domingo, às 18 horas, para continuar sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano, o Guarani já está com o time definido. O atacante Rafael Silva, que estava ameaçado de perder a vaga para Rodrigão, ganhou uma nova chance do técnico Barbieri e será o companheiro de Wagner contra o time da capital paulista. "Testei todas as opções e todos eles treinaram muito bem, por isso resolvi manter o time como estava", explicou Barbieri. A única mudança confirmada pelo treinador será a entrada do meia Esquerdinha, que atuará como segundo volante ao lado de Leandro Guerreiro. O jogador, que substitui Emerson, em litígio com o clube, treinou como titular durante toda a semana e agradou bastante. "O Esquerdinha melhorou a qualidade no passe e, por isso, optei pela sua experiência em campo", revelou Barbieri. Depois de viver um começo de semana agitado, com a greve dos jogadores por atrasos de salários, o time entrará em campo com a responsabilidade de também suportar a esperada cobrança da torcida. "Estamos sendo cobrados sempre em nossa profissão", afirmou o goleiro Jean, que desmentiu ter sido um dos líderes do movimento.