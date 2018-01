Barbieri se irrita com treino do Guarani Um dia após dizer que o time do Guarani já estava definido para enfrentar o Juventude, domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, o técnico Barbieri voltou atrás e, irritado com o desempenho de seus jogadores, principalmente do meio-campo, admitiu que pode mexer na equipe. "Não marcamos nem criamos. Por causa dessas falhas, principalmente na marcação, só vou definir o time sábado, quando realizaremos um treino de meia hora para corrigir essas falhas", afirmou o treinador nesta sexta-feira. A única certeza de Barbieri é o ataque. Ele confirmou que o setor será composto por Wágner e Evandro Roncatto, revelação do clube e que recentemente conquistou o título mundial Sub-17 na Finlândia. "Estou pronto para ajudar o Guarani. Tudo está acontecendo muito rápido na minha carreira e espero aproveitar ao máximo este momento em que estou vivendo", disse Roncatto, que fará sua estréia pelo profissional do Guarani depois que Barbieri testou, sem sucesso, Rodrigão, Creedence, Rafael Silva e Ricardo Lobo no ataque. Rodrigão, inclusive, pode deixar o time de Campinas. O jogador teve uma reunião com dirigentes de um clube da Coréia do Sul interessado em levá-lo para a Ásia. Mas mesmo se a negociação se concretizar agora, o ex-atacante de Internacional, Botafogo e Santos deve embarcar somente em janeiro. A diretoria do Guarani preferia que ele fosse agora para o exterior, o que significaria uma economia de R$ 50 mil por mês na folha salarial. Mesmo sendo artilheiro do time, com nove gols, ele não tem sido aproveitado nem no banco de reservas nos últimos jogos.