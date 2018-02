Barbieri tem dúvida no ataque do Paraná Com bom aproveitamento quando joga em Curitiba, o Paraná tenta agora desencantar fora de casa. Nesta terça-feira, às 20h30, no jogo contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte, existe ainda uma motivação a mais: a última vitória como visitante aconteceu no mesmo local, no dia 14 de agosto, com o 1 a 0 sobre o Cruzeiro. A dúvida do técnico Luiz Carlos Barbieri é em relação ao substituto do atacante Borges, que cumpre suspensão. "Com o Fernando Gaúcho ganhamos mais uma referência na frente e com o Sandro temos mais qualidade com a bola nos pés", explicou o treinador do Paraná. O zagueiro Neguette estréia exatamente contra seu ex-clube, substituindo Marcos, que foi expulso. "Sou grato ao Atlético por ter me dado a oportunidade de mostrar meu futebol, mas agora defendo as cores do Paraná e espero jogar bem e ajudar o time a conquistar mais uma vitória", disse o jogador. Por conhecer bem o Mineirão e a torcida do Atlético, Neguette fez um alerta aos novos companheiros. ?Temos que ir para cima do adversário. Se ficarmos recuados demais, será difícil agüentar a pressão", avisou o zagueiro do Paraná.