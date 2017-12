Barbieri tem problemas no Guarani O técnico Barbieri ganhou dois problemas para o próximo jogo do Guarani no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no sábado, em Belo Horizonte. O goleiro Fernando e o volante Emerson não treinaram com o restante do grupo nesta terça-feira e se tornaram as maiores dúvidas do time para a partida. Fernando vem substituindo o titular Jean, que pegou 60 dias de suspensão após julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi acusado de agressão a um dos auxiliares no jogo Fluminense 5 x 2 Guarani. Caso o goleiro, que está com uma torção no tornozelo, não possa jogar, Cairo deve ser o substituto. O caso de Emerson é um pouco mais grave. O jogador tem a mesma contusão de Fernando, mas seu tornozelo está mais inchado e preocupa o médico Milton Possedente. "A situação de Emerson me deixa um pouco mais preocupado, pois o local está bastante inchado", explicou o médico. Se Emerson não tiver condições, os volantes Roberto, Rafael e Reinaldo disputarão a vaga. O time, porém, só deve ser definido por Barbieri no treino coletivo de quinta-feira. O Guarani ocupa a 10ª colocação do Brasileiro, com 40 pontos, e está na briga para ficar entre os quatro primeiros, garantindo assim uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.