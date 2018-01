Barbieri tem problemas no Guarani O técnico Barbieri tem problemas para escalar o Guarani que enfrenta o Fluminense, sábado, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, na abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As dúvidas do treinador se devem ao fato de não poder contar com o volante Emerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Gílson, machucado.Com esses problemas, Alex mais uma vez, jogará na lateral e Rafael pode seguir entre os titulares, mesmo com a volta de Simão, recuperado de contusão. Mas o técnico prefere deixar tudo indefinido. "Não sei ainda como vou montar o time. Pode ser que mude, mas quero ainda pensar um pouco." Com 50 pontos e na décima posição, o Guarani espera conquistar uma boa vitória sobre os cariocas para continuar na briga por uma vaga na Taça Libertadores. Na pior das hipóteses, o time tentará um lugar na Copa Sul-Americana do próximo ano.