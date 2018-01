Barbieri testa opções para defesa do Guarani O técnico Barbieri tem problemas para escalar o setor defensivo do Guarani no jogo contra o Coritiba, domingo, no estádio Brinco de Ouro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de não poder contar com o goleiro Jean e o zagueiro Paulão, punidos por 60 dias pelo STJD, o capitão Bruno Quadros recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o time. Com isso, o treinador deverá optar por Nenê ao lado de Juninho. "É uma opção que posso utilizar, mas também tem o Leonardo, que vem treinando muito bem. Prefiro esperar um pouco para definir isso", disse Barbieri, fazendo mistério quanto ao substituto de Bruno Quadros. Mas o treinador também terá os reforços de Simão e Alex. Os dois não enfrentaram o Fortaleza por estarem suspensos, mas têm seus retornos garantidos. Negativa - Enquanto espera o fim da suspensão, o zagueiro Paulão recebeu uma proposta para jogar no Al Khor, do Catar. A contratação seria um pedido do técnico Renê Simões, que o viu em ação contra sua equipe em um jogo-treino realizado há duas semanas. A diretoria do Guarani, entretanto, achou a oferta muito baixa para liberar o jogador que tem contrato até dezembro.