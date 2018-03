Barça anuncia compra de Rochemback O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do meia Fábio Rochemback, do Internacional-RS. Representantes dos dois clubes chegaram a um acordo e os espanhóis devem pagar cerca de US$ 11 milhões pelo passe do jogador de 19 anos. Fábio Rochemback deverá assinar o contrato em breve com o seu novo time. Falta apenas o resultado do exame médico para confirmar a negociação.