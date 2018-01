Barça aposta em Rivaldo contra a Roma Os romanos a definem como a partida do ano. Exageros à parte, o clássico entre a Roma e o Barcelona, nesta terça-feira às 16h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, tem tudo para ser um dos mais emocionantes da segunda fase da Copa dos Campeões da Europa. A ESPN Internacional anuncia a transmissão. A esperança do time catalão - líder do Grupo B com 5 pontos, 2 a mais que o adversário - é poder contar com Rivaldo, em recuperação de estiramento na coxa. O técnico Carlos Rexach garante que o brasileiro jogará, embora admita que ele não está em sua melhor forma. "A decisão final será dele, mas creio que terá condições de mostrar seu bom futebol", afirmou. Quem também está de olho nas condições de Rivaldo é o técnico da Roma, Fabio Capello. Ele não nega que a ausência do atacante seria um bom negócio para o campeão italiano, pois precisa melhorar a posição na tabela - no jogo de ida houve empate por 1 a 1, em Barcelona. "Rivaldo é importantíssimo uma vez que pode criar lances perigosos a qualquer instante, mas sua presença ou não em nada vai alterar a formação da minha equipe." Cafu, Emerson, Batistuta e Totti, astros da equipes, estão confirmados. No outro confronto do Grupo, o Galatasaray (3 pontos) recebe o Liverpool (2) no Estádio Ali Sami Yen, em Istambul. Pelo Grupo A, Bayern Munique (5), do brasileiro Élber, enfrenta em casa o português Boavista (4), e uma vitória lhe garante posição privilegiada, segundo o técnico Ottmar Hitzfeld. Também com 5 pontos, o Manchester United recebe o francês Nantes (1). A Copa dos Campeões prossegue na quarta-feira com mais quatro jogos: Panathinaikos x Sparta Praga, Porto x Real Madrid, Arsenal x Bayer Leverkusen e Deportivo La Coruña x Juventus.