Barça arrasa equipe chinesa: 9 a 0 A equipe do Barcelona não teve piedade e goleou o Shenzhen Jianlibao por 9 a 0 nesta quarta-feira, em amistoso realizado no estádio de Macau. A partida encerrou a excursão que o time catalão realizou à Ásia, como parte da preparação para a temporada 2005/06. O brasileiro Ronaldinho Gaúcho atuou apenas meio-tempo e não marcou gols. A goleada foi construída com gols de Iniesta, Larsson, Giuly, Eto´o (2), Deco, Messi (2) e Van Bronckhorst.