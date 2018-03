Barça aumenta oferta por Ronaldinho O Barcelona ainda sonha com a contratação de Ronaldinho Gaúcho. Nesta quarta-feira, o clube espanhol aumentou para US$ 34 milhões a oferta feita ao Paris Saint-Germain para contratar o brasileiro. Desse montante, 90% seriam pagos em dinheiro e os 10% restantes com a transferência de dois jogadores: um extracomunitário e um comunitário. "Não quero entrar em detalhes. Fizemos uma proposta concreta, que está dentro das possibilidades que o Barcelona, como melhor clube do mundo, pode fazer", disse o presidente Joan Laporta. Os concorrentes do Barça são o Manchester United e o Real Madrid, que compraria Ronaldinho agora mas só o incorporaria ao elenco daqui a um ano, deixando-o mais uma temporada no PSG. "Estamos fazendo um esforço, mas não iremos competir com outros clubes que vão por outros caminhos. Pelo que sei, o Manchester teria oferecido US$ 39,5 milhões pelo brasileiro", revelou o vice de Laporta, Sandro Rossel. O dirigente acredita que caso haja uma "pequena diferença" entre as duas ofertas, Ronaldinho optará por jogar na Espanha. "Manchester é uma cidade complicada para um brasileiro." Rosell conhece muito bem Ronaldinho Gaúcho, porque morou durante quatro anos no Brasil e foi um dos responsáveis pelo contrato de patrocínio entre a Nike e a CBF. "A Nike não interfere nesse assunto. Apenas patrocina jogadores", garantiu. Negócios - Na Itália, a Inter de Milão anunciou a contratação, por três temporadas, do meia senegalês Khalilou Fadiga. No Campeonato Francês, o meia de 28 anos disputou 34 partidas e fez um gol pelo Auxerre. Fadiga disputou o Mundial do ano passado na Ásia.