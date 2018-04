Barça bate o Malaga; Real vence o Tenerife

O Real, que tem cinco vitórias em cinco jogos graças a dois gols de Karim Benzema e um chute sublime de Kaká, lidera com 15 pontos, à frente do Barça no saldo de gols.

O Sevilha, que goleou o Atlético de Bilbao por 4 x 0, está em terceiro com 12.

Ibrahimovic precisou de apenas dez minutos para marcar o primeiro gol em cinco jogos depois de sair do banco para substituir o contundido Thierry Henry aos 29 minutos do primeiro tempo.

Lionel Messi levantou a bola na defesa estática do Malaga e Ibrahimovic a matou no peito para completar com chute em direção ao gol.

O defensor Gerard Pique completou uma cobrança de falta de Xavi para marcar para os anfitriões três minutos depois de substituir Dmytro Chygrynskiy, que parece ter sofrido uma contusão no joelho, aos 11 minutos do segundo tempo.

O defensor do Malaga Weligton teve sorte de continuar em campo depois que os replays da TV mostraram sua entrada na perna de Lionel Messi, deixando o atacante do Barça caído em campo.

O árbitro mais tarde expulsou o técnico-assistente Tito Vilanova do banco por reclamar de uma decisão sua e, com cinco minutos restando, mostrou direto o cartão vermelho para o atacante do Malaga Albert Luque por falta em cima do brasileiro Daniel Alves.

O craque Kaká fez um golaço para acabar com qualquer esperança do Tenerife depois que o atacante francês Benzema marcou duas vezes para o Real em 11 minutos no segundo tempo.

O Tenerife teve algumas chances antes de Kaká bater o goleiro do limite da grande área.

A defesa do Real estava longe de sua melhor atuação no segundo tempo, apesar do retorno do português Pepe ao time titular após dez jogos fora.

"A entrada de Kaká criou muito mais espaço para nós no segundo tempo e foi mais fácil", disse Benzema.