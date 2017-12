Barça bate Sporting e Juventus também vai às oitavas da Liga dos Campeões

Barcelona e Juventus são os dois times classificados no Grupo D da Liga dos Campeões. A equipe espanhola, que já estava com a vaga para as oitavas de final assegurada, derrotou o Sporting por 2 a 0, no Camp Nou, nesta terça-feira, enquanto a equipe italiana derrotou o Olympiacos pelo mesmo placar, na Grécia.

Com os resultados, o Barcelona acabou na liderança com 15 pontos, seguido pela Juventus, com 11, Sporting com sete e Olympiakos com um. O clube português, terceiro colocado, garantiu a classificação para a Liga Europa.

O gol que abriu o placar para a equipe comandada por Massimiliano Allegri saiu logo aos 15 minutos de jogo, marcado por Cuadrado. Já eliminado, o time grego não teve forças para conseguir pelo menos buscar a igualdade no placar e ainda levou mais um, aos 45 da etapa final, com Federico Bernardeschi.

Na mesma hora, a equipe de Ernesto Valverde, mesmo poupando Lionel Messi e Paulinho - que entraram no decorrer do segundo tempo -, não teve grandes dificuldades para superar o Sporting, do meia brasileiro Bruno César, ex-Palmeiras e Corinthians.

O time espanhol dominou a maior parte do jogo, mas só conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos da etapa final, com Francisco Alcácer. E aos 43, Jeremy Mathieu tentou cortar cruzamento e acabou fazendo gol contra. O curioso é que o francês defendia o Barça até a temporada passada.

A definição dos confrontos das oitavas acontece na semana que vem. De um lado, ficam os primeiros colocados dos grupos, e do outro, os segundos. Não pode ocorrer confrontos entre equipes do mesmo país, nem do mesmo grupo. Os jogos acontecerão em fevereiro.