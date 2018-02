Barça: blindagem segura Ronaldinho A diretoria do Barcelona prometeu e nesta terça-feira definiu uma espécie de blingagem para afastar eventuais interessados em contratar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho - principal astro da equipe nesta temporada. Os dirigentes do clube catalão refizeram o contrato com o brasileiro e a cláusula que prevê multa de rescisão teve um aumento considerável. Os dirigentes não divulgam os números oficiais, mas o valor da multa rescisória que era de 100 milhões de euros, estaria oscilando agora entre 140 milhões e 170 milhões de euros, segundo especula a imprensa espanhola. O salário fixo anual do jogador chegaria a 4,5 milhões de euros. Com prêmios e participações em eventuais campanhas instituicionais, o valor poderia chegar até a 7 milhões de euros por ano. A duração do contrato, no entanto, continua a mesma: até o final da temporada de 2008. O acordo teria sido fechado na semana passada após uma reunião de representantes do craque com o presidente do Barça, Joan Laporta no Brasil, durante os preparativos da Seleção para os os jogos das eliminatórias da Copa. O acordo, no entanto, só foi confirmado hoje. "Ronaldinho se consolidou em sua primera temporada como uma das principais referências do time, tanto no campo, como fora dele", afirmou a direção do clube em um comunicado oficial. A nota diz ainda que o jogador já está recuperado da lesão que o tirou dos dois últimos jogos da seleção (contra Argentina e Chile) e que ele se reapresentará ao clube para a pré-temporada no dia 12 de julho.