Barça busca inspiração em Eto'o para clássico contra Real Se Lionel Messi está contundido, Thierry Henry é dúvida e Ronaldinho ainda não voltou à melhor forma, é em Samuel Eto'o que o Barcelona busca inspiração para o clássico de domingo contra o arqui-rival Real Madrid. Depois de passar mais de três meses afastado por causa de uma grave lesão na coxa, o atacante camaronês fez um retorno impressionante, revigorando um time que ainda não se encontrou nesta temporada. Eto'o marcou um gol já no seu segundo jogo, contra o Stuttgart, há uma semana, e no sábado anotou mais dois na vitória de 3 x 0 do Barça sobre o Valencia. "Embora ele tenha acabado de voltar de uma contusão, está em grande forma e sabe exatamente como deve jogar," disse o técnico Frank Rijkaard. "A forma como ele pressiona realmente ajuda o time, e ele também soma aquele algo a mais de classe com seus gols." Eto'o tem um retrospecto brilhante contra o Real Madrid, seu ex-clube -- sete gols pelo Mallorca e três pelo Barcelona. O Barça venceu todos os seus jogos em casa nesta temporada, e nos últimos 24 anos só perdeu para o Real Madrid no Camp Nou em duas ocasiões. Mas o Real não tem se saído mal em Barcelona nos últimos anos: perdeu só uma vez em seis visitas, e na temporada passada só não venceu graças aos três gols de Messi, um deles nos descontos, que selou um empate em 3 x 3.