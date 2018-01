Barça compara Rochemback a Dunga Com apenas 19 anos e pouca experiência em disputas profissionais, o volante brasileiro Fábio Rochemback se apresentou nesta quarta-feira ao seu novo clube, o Barcelona. E, logo na chegada, ele já foi comparado ao ex-jogador Dunga pelo técnico da equipe espanhola, Carlos Rexach. Contratado por US$ 12 milhões, Rochemback assinou por cinco temporadas e já chegou com moral ao Barcelona. ?Por suas qualidades, diria que ele parece mais um jogador alemão do que brasileiro. Tem força, defende e ataca com eficiência e possui um grande chute de média distância, como o Dunga?, avaliou o treinador da equipe. Revelado pelo Internacional, assim como Dunga, Rochemback disse estar pronto para o desafio num dos maiores clubes do mundo. ?Minha posição é no meio-de-campo e minha intenção é poder conduzir a equipe durante o jogo?, explicou o volante brasileiro. Rochemback disse ter conversado bastante sobre o Barcelona com Rivaldo, durante a preparação da seleção brasileira para o jogo contra o Uruguai. ?Ele falou muito bem do clube e garantiu que eu não encontraria dificuldades para me adaptar, porque todos me tratariam muito bem?, revelou o jogador. Outro brasileiro contratado pelo Barcelona, o atacante Geovani, se apresenta ao novo clube apenas na quinta-feira. Os espanhóis pagaram cerca de US$ 18 milhões para tirá-lo do Cruzeiro.