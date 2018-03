Barça contrata meio-campista holandês O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista holandês Mark van Bommel, do PSV Eindhoven. O jogador, de 28 anos, assinou contrato para as próximas três temporadas. Van Bommel, capitão do PSV, é o primeiro reforço anunciado pelo Barcelona após a conquista do título espanhol, no último sábado. Pela transferência, o time catalão não pagou nada, já que o contrato do jogador com o clube estava no fim. O holandês foi peça chave na campanha do PSV na Liga dos Campeões, liderando a equipe até a eliminação para o Milan nas semifinais. Em seis temporadas, ele marcou 46 gols e conquistou quatro títulos. Van Bommel é o sexto jogador procedente do PSV a ser contratado pelo Barcelona nos últimos anos, em uma lista que inclui nomes como Ronald Koeman e os brasileiros Romário e Ronaldo. A presença do também holandês Rijkaard no banco do Barcelona acabou sendo decisiva para o jogador, que também tinha propostas de clubes como Manchester United, Everton, Arsenal, Lazio e Schalke 04. Após a contratação de Mark van Bommel, o Barcelona busca agora o atacante Santi Ezquerro, do Athletic de Bilbao, também perto de encerrar contrato com seu atual clube.