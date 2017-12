Barça: Deco diz ter certeza da vitória O meia Deco disse nesta segunda-feira estar convencido que seu time, o Barcelona, vai vencer o Real Madrid no sábado, no clássico marcado para o Santiagio Bernabeu. "Estou certo de que vamos vencer, porque, como equipe, somos superiores", declarou o brasileiro naturalizado português, em entrevista à página de internet do clube catalão. "A partida chega em um momento feliz para mim. Estou treinando muito, e tenho muita vontade de jogar. É o confronto ideal no momento ideal", acrescentou. O jogador, no entanto, fez um alerta. Lembrou que adversário tem jogadores que "desequilibram" e que a vitória não ser fácil. ?O Real Madrid tem grandes atletas, orgulhosos da história do clube em casa, diante de sua torcida. Eles entrarão em campo para fazerem a partida da vida deles", advertiu. Deco comentou que espera por "uma partida com muitos gols", e que o atacante Ronaldo se recupere a tempo para disputar o clássico, "porque é bom para o espetáculo que estejam em campo os melhores".