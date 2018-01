Barça e Atlético empatam na estréia Com Ronaldo nas tribunas do estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid estréia nesta segunda-feira na temporada 2002/03 do Campeonato Espanhol, recebendo o Espanyol, de Barcelona. Apesar do clima de festa, o técnico do time madrilenho, Vicente del Bosque, garante que, em campo, haverá seriedade. "Todos estão conscientes de que a Liga começa amanhã??, disse. A grande dúvida em relação ao Real Madrid é se o atacante Morientes será escalado. Ele esteve para ser negociado com o Barcelona e, com a chegada de Ronaldo, é possível que ainda saía, se houver uma maneira de negociá-lo com algum clube europeu. O Barcelona estreou neste domingo no campeonato e começou mal: em casa, apenas empatou com o Atlético de Madrid, que volta à primeira divisão após duas temporadas, por 2 a 2. Luis Henrique fez os dois gols do Barça, enquanto Otero e Correa marcaram para o time da capital espanhola. O Bétis, de Denílson, estreou bem. Foi a La Coruña e venceu o Deportivo por 4 a 2. Marcos Assunção, Alfonso, Arzu e Joaquin marcaram para o Bétis; Makaay e Tristan fizeram os gols do Deportivo. O atual campeão, Valencia, também jogou fora de casa e venceu: 2 a 0 no Mallorca, gols de De Los Santos e Baraja. O Real Sociedad recebeu o Athletic Bilbao e aplicou 4 a 2. Para o time de San Sebastian marcaram Nihat (2), Karpin e Kovacevic. Gurpegi fez os dois do time visitante. O Alavés também saiu na primeira rodada e conseguiu bom empate (2 a 2) com o Rayo Vallecano. O brasileiro Magno fez um dos gols do Alavés -- Iván Alonso fez o outro. Julio Alvares marcou duas vezes para o Rayo. Outros jogos: Recreativo 2 x 3 Malaga e Sevilha 0 x 1 Celta.