Barça é atração na Liga dos Campeões A torcida do Barcelona estenderá, nesta terça-feira, a festa de recepção a seus jogadores pela goleada no rival Real Madrid, sábado, por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, para as arquibancadas do Camp Nou. O Barça, líder do grupo C da Liga dos Campeões e já classificado para as oitavas-de-final, enfrenta no seu estádio o Werder Bremen, da Alemanha, segundo colocado. E as maiores atenções recairão sobre o jogador que a imprensa espanhola definiu como ?um ser superior?: Ronaldinho Gaúcho, principal responsável pelo resultado histórico na capital espanhola. O técnico do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, no entanto, adiantou que utilizará alguns atletas que ficaram no banco na fantástica vitória sobre o time de Vanderlei Luxemburgo. Mas parece pouco provável que diante da primeira oportunidade, depois do clássico, de os torcedores reverenciarem seu maior ídolo, ele não escale Ronaldinho Gaúcho. Apesar de o Barcelona não depender de vitória ou mesmo empate para seguir na competição, o Camp Nou vai estar lotado exatamente por causa da maior atração da equipe e dos que o vêem como uma expressão artística do futebol. No outro jogo do grupo C, o Panathinaikos recebe, em Atenas, a Udinese. Em Turim, a Juventus, primeira colocada do grupo A, com 9 pontos, joga com o Brugges, da Bélgica, terceiro colocado, com 6 pontos. E em Munique, o Bayern, com o mesmo número de pontos da Juve, porém com menor saldo de gols, enfrenta o lanterna Rapid Viena, que não somou ponto. Um empate classifica os italianos, bem como os alemães, no caso de a Juventus não perder. O Arsenal, com 12 pontos, lidera o grupo B e já está classificado. Nesta terça-feira pega, na Suíça, o Thon, terceiro colocado com 3 pontos. No outro jogo o Ajax, segundo com 7 pontos, recebe em Amsterdã o Sparta, de Praga, último, com 1 ponto. Já o Manchester United, também inglês, soma 5 pontos, está apenas em terceiro no grupo D e joga nesta terça-feira, em casa, com o líder do grupo, Villarreal, 6 pontos. E o Lille, segundo colocado com 5 pontos, enfrenta o lanterna Benfica, mas com apenas um ponto a menos.