Barça e Corinthians são únicos clubes a fechar acordo com Twitter

O Corinthians fechou uma parceria com o Twitter que apenas o Barcelona possui no mundo. Pelo acordo, a divulgação dos vídeos e imagens do clube será ampliada. Hoje, o Corinthians tem 3,5 milhões de seguidores e é o clube de futebol fora da Europa mais popular no Twitter.

"Agora, o conteúdo de qualidade já produzido pelo clube, como imagens exclusivas dos treinos, escalação antes dos jogos e retrospecto de confrontos, vai atingir novas audiências com o apoio das marcas", diz o diretor de parcerias de Amplify do Twitter para América Latina, Pitter Rodriguez.

O Corinthians está no Twitter desde junho de 2009. O clube usa a plataforma para anunciar venda de ingressos e produtos e publicar informações sobre treinos e jogosa, além de imagens dos bastidores da equipe.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Produzimos conteúdo específico para cada rede social e com o Twitter não é diferente. Há algum tempo, temos feito, modéstia à parte, um excelente trabalho nesta área e a parceria é reconhecimento disso. Além da possibilidade de gerar novas receitas para o clube, vamos ter a possibilidade de agregar valor à marca numa plataforma única, que é o Twitter, e atingir um número ainda maior de pessoas com a nossa comunicação”, disse Marcelo Passos, diretor de marketing do Corinthians.