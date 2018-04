Barça e Milan vencem na estréia A equipe do Barcelona - dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, Deco, Belletti, Sylvinho e Edmílson - começou bem sua participação na Liga dos Campeões da Europa. Na tarde desta terça-feira, o time catalão derrotou o Celtic, da Escócia, em Glasgow, por 3 a 1, e lidera o Grupo F com 3 pontos ganhos. Deco - após um passe de Ronaldinho - abriu a contagem. Giuly e Larsson completaram o marcador. Sutton fez o único gol do time escocês. Quando o jogo estava 1 a 0 para o Barcelona, Ronaldinho perdeu um pênalti. Ainda pelo Grupo F, o Milan venceu o Shakhtar, da Ucrânia, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo holandês Clarence Seedorf. Na próxima rodada deste grupo, dia 29 de setembro, o Barcelona pega o Shakhtar. O Milan recebe o Celtic.