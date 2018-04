Barça e Milan vencem; Porto dá vexame Jogadores brasileiros tiveram momentos de euforia e de decepção, nesta quarta-feira, no encerramento da segunda rodada da fase principal da Liga dos Campeões da Europa. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Vágner Love marcaram, em vitórias de suas equipes. Cafu e Kaká passaram em branco, mas o Milan venceu, desta vez contra o Celtic, de Juninho Paulista. Frustração sobrou para Diego, Carlos Alberto, Derlei e Luís Fabiano, que não conseguiram evitar derrota do Porto para o Chelsea, em Londres. O segundo triunfo do Milan no grupo F foi suado e veio apenas no fim. O campeão italiano saiu na frente logo aos 8 minutos do primeiro tempo, com o ucraniano Shevchenko, e parou em seguida na marcação do Celtic. Os escoceses ainda calaram o estádio San Siro, com o empate aos 28 da segunda etapa. A reação italiana, fulminante, veio apenas no final: Filippo Inzaghi, que havia entrado no lugar de Tomasson aos 32 minutos fez 2 a 1 aos 42 e Pirlo, de falta, fechou aos 45. Mais tranqüila foi a vitória do Barcelona, por 3 a 0, sobre o Shaktar Donetsk, no Camp Nou. Os espanhóis nem precisaram de atuação brilhante, mas tiveram sempre o domínio do jogo. O luso-brasileiro Deco fez logo aos 5 minutos e Ronaldinho, de pênalti, aumentou só aos 20 do segundo tempo. Eto?o completou o serviço aos 44. Belletti e Edmilson também jogaram pelo Barça. A equipe ucraniana teve os brasileiros Matuzalém e Brandão. A Inter, assim como Milan e Barcelona, tem pontuação total - mas no grupo G. O desafio desta quarta-feira foi o Anderlecht, em Bruxelas, que não assustou nem um pouco. Obafemi Martins mostrou que os italianos eram superiores, ao fazer 1 a 0 aos 9 minutos. Adriano manteve a regularidade e deixou sua marca aos 9 do segundo tempo; cinco minutos depois, Stankovic fez o terceiro. Os anfitriões foram descontar aos 40, com Baseggio. Zé Maria jogou o tempo todo pela Inter. O Valencia assustou o Werder Bremen, na visita à Alemanha. O campeão espanhol largou bem, com o gol de Vicente logo no primeiro minuto, e resistiu até os 14 do segundo tempo, quando Klose empatou. O grego Charisteas virou, aos 38. O Arsenal não teve pontaria boa, no duelo com o Rosenborg, na Noruega, pelo grupo E. Mesmo assim, volta para Londres com 1 a 1 e ainda não sabe o que é perder ? nem na Liga dos Campeões nem no Campeonato Inglês. Ljunbgerg deixou a equipe de Edu e Gilberto Silva em vantagem aos 6 minutos do primeiro tempo e Strand empatou aos 7 do segundo. Na outra partida da chave, o PSV, do zagueiro Alex, bateu o Panathinaikos por 1 a 0, gol de Hesselink. Vágner Love aos poucos se firma como destaque do CSKA. O ex-palmeirense marcou de pênalti o segundo gol, nos 2 a 0 sobre o PSG (que tem Reinaldo), pelo grupo H. Semak abriu o marcador. Já o Chelsea fez a festa sobre o Porto, com 3 (Smertin, Drogba e Terry) a 1 (McCarhty), em Londres. Veja todos os resultados desta quarta: Grupo E PSV Eindhoven (HOL) 1 x 0 Panathinaikos (GRE) Rosenborg (NOR) 1 x 1 Arsenal Grupo F Milan 3 x 1 Celtic Barcelona 3 x 0 Shakhtar Donetsk (UCR) Grupo G Anderlecht (BEL) 1 x 3 Inter Milão (ITA) Werder Bremen (ALE) 2 x 1 Valencia (ESP) Grupo H Chelsea 3 x 1 Porto CSKA Moscou 2 x 0 PSG