Barça e Parma vencem na Copa da Uefa O Barcelona e o Parma ganharam fácil, fora de casa, e estão praticamente garantidos na terceira fase da Copa Uefa, o segundo torneio interclubes mais importante da Europa. Os espanhóis visitaram o Panionios, na Grécia, e ganharam por 3 a 0. Os italianos foram a Salzburgo, na Áustria, e golearam a equipe local por 4 a 0. Os duelos de volta serão no dia 27. Um dos destaques do Barcelona foi Patrick Kluivert. O atacante holandês tem sido pressionado pela torcida e ameaçou ir embora. No jogo desta quinta-feira, fez o segundo gol e teve desempenho razoável. Luís Garcia abriu o marcador e Xavi completou. O Barça conseguiu, assim, sua 200ª vitória em quase meio século de participações em torneios no continente. No total, jogou 368 partidas em 49 anos, com 78 resultados positivos na Liga dos Campeões, 72 na Copa Uefa e 50 na extinta Recopa, sem contar a Supercopa européia. O Parma não teve trabalho para atropelar o Salzburgo, com gols de Fillipino (pênalti), Gilardino, Ferrari e Rosina. Outro italiano que se deu bem foi o Perugia, com 2 a 0 ? gols de Margiotta ? ao receber o Aris Salonica, da Grécia. A Roma suou para bater o Hajduk Split (Croácia) por 1 a 0, no estádio Olímpico, gol de Cassano em cima da hora. O Spartak Moscou abriu grande vantagem, com os 4 a 0 em seu campo sobre o Dinamo Bucareste (Romênia), enquanto o Gaziantepspor, da Turquia, bateu o Lens (França) por 3 a 0, também como mandante. O Villarreal ganhou do Torpedo Moscou por 2 a 0, com gols do argentino Riquelme. O Mallorca bateu o Copenhaguem por 2 a 1, como visitante. O Feyenoord decepcionou, ao perder em casa por 2 a 0 para o Teplice, da República Checa. O ex-corintiano Ewerthon fez o segundo nos 2 a 2 do Borussia Dortmund com o Sochaux. Outros resultados: Utrecht 0 x Auxerre 0, Bordeaux 0 x Hearts 1, Schalke 2 x Brondby 1, Basileia 2 x Newcastle 3.