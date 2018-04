O maior clássico do mundo terá neste domingo, pela primeira vez, o duelo entre os ataques mais badalados do planeta. O "MSN" (Messi, Suárez e Neymar) do Barcelona enfrentará o "BBC" (Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo) do Real Madrid no Camp Nou num jogo que vale a liderança do Campeonato Espanhol - o Barça lidera com um ponto de vantagem (65 a 64).

O confronto do primeiro turno, vencido pelo Real por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, teve a estreia do uruguaio Suárez, contratado do Liverpool depois da Copa do Mundo e impedido de jogar por quatro meses depois de ter sido flagrado mordendo o zagueiro italiano Chiellini. Mas no lado dos anfitriões faltava o galês Bale, que estava machucado.

Depois de uma primeira metade da temporada em que, empurrado por seu trio ofensivo o Real Madrid foi superior, o Barcelona virou o jogo de janeiro para cá graças ao rendimento de seus goleadores - principalmente de Messi. Na virada do ano o time merengue tinha cinco pontos de vantagem e havia marcado 59 gols, contra 41 do Barça. Agora, além de estar na frente da classificação, a equipe catalã é dona do ataque mais positivo da competição com 78 gols marcados - um a mais do que o Real Madrid.

Contando todas as competições, em 2015 Messi marcou 20 gols - número igual ao da soma do "BBC" -, Suárez fez nove e Neymar, oito. Na temporada, o trio do Barça fez cinco gols a mais: 82 a 77. E isso com Suárez jogando só a partir de 25 de outubro.

Um detalhe curioso é que o Real venceu os dois últimos clássicos jogando no 4-4-2. No jogo do primeiro turno, o desfalque foi Bale. E na final da Copa do Rei da temporada passada, ganha por 2 a 1, não teve Cristiano Ronaldo.

Mas o duelo entre Barcelona e Real Madrid não se limita ao confronto dos seis atacantes, porque há grandes jogadores de sobra nos outros setores. Entre os 22 que começarão a partida, 19 estiveram na Copa do Mundo ano passado. As exceções são o francês Mathieu no lado do Barça e os espanhóis Carvajal e Isco no lado do Real (o número não mudará se Carlo Ancelotti optar por colocar o ex-cruzeirense Lucas Silva no lugar de Isco para reforçar a marcação no meio-campo).

Mas podem ser 11 participantes do Mundial no time catalão, porque existe uma pequena possibilidade de o volante Busquets voltar ao time (sofreu uma lesão no tornozelo direito dia 4) e com isso o argentino Mascherano formar a zaga com Piqué. E os dois do Real Madrid que não vieram ao Brasil agora fazem parte grupo da seleção, tanto que sexta-feira foram convocados pelo técnico Vicente del Bosque para a partida do dia 27 contra a Ucrânia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

DECISÃO

Para o zagueiro Piqué, o clássico não poderia ter chegado em melhor momento. "Estamos jogando muito bem e conseguindo as vitórias, e isso nos dá muita confiança para enfrentar o Real Madrid." Em sua opinião, vencer hoje e abrir quatro pontos de vantagem pode decidir o campeonato. "É certo que ainda faltarão dez rodadas, mas ganhar o clássico sempre dá uma força extra. A vitória no Camp Nou pode valer o título para nós."

Sergio Ramos reconhece que a fase do Barcelona é melhor, mas não tem dúvida de que o Real Madrid tem time para ganhar no feudo catalão e recuperar a liderança. "O nível de exigência com o nosso time é sempre muito alto. Estamos a um ponto do líder e nas quartas de final da Liga dos Campeões, e mesmo assim temos sido criticados. Por isso, nada melhor do que vencer o clássico para acalmar as coisas."

BARCELONA X REAL MADRID

BARCELONA - Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mathieu e Jordi Alba; Mascherano, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique.

REAL MADRID - Casillas; Carvajal, Pepe,Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric e Isco (Lucas Silva); Bale e Benzema e Cristiano Ronaldo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Juiz: Mateu Lahoz.

Local: Camp Nour, em Barcelona.

Horário: 17 horas (de Brasília).

Na TV: sem transmissão para o Brasil.