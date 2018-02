Barça e Sevilla seguem luta pela liderança do Espanhol Barcelona e Sevilla, empatados na liderança do Espanhol com 53 pontos, enfrentam neste fim de semana Deportivo La Coruña e Osasuna, respectivamente, torcendo para terminarem a 28.ª rodada isolados na liderança. Quatro jogos acontecem neste sábado. O Betis faz a primeira de suas três partidas fora do Manuel Ruiz de Lopera enfrentando o Villarreal em La Cartuja. A equipe está na 15.ª posição e precisa de um bom resultado para não se complicar. Por sua vez, a Real Sociedad recebe o Levante em confronto direto para evitar o rebaixamento. Os bascos são os lanternas e querem lotar o estádio Anoeta para ganhar força, enquanto o adversário está a dois pontos das últimas posições. Sem o atacante Morientes, que ficará três semanas fora por uma luxação no ombro direito sofrida jogando pela seleção espanhola, o Valencia encara o Espanyol no estádio Mestalla e precisa de uma vitória para seguir sonhando com a Liga dos Campeões. O time é quarto colocado, enquanto a equipe de Barcelona está em décimo lugar. Fechando a rodada de sábado, o Barça joga contra o La Coruña no Camp Nou disposto a manter o primeiro lugar da tabela. Por sua vez, o adversário quer sua terceira vitória fora de casa. No domingo, o Atlético de Madri, sexto colocado, recebe o Mallorca no Vicente Calderón querendo assegurar vaga na Copa da Uefa da próxima temporada. Já o Zaragoza, que vem caindo de produção e é o quinto, visita o Getafe, em partida que promete muito por colocar frente a frente duas boas surpresas da competição. O time da casa, comandado pelo alemão Bernd Schuster, só perdeu um jogo em casa, enquanto a equipe de Víctor Fernández segue com chances de entrar na Liga dos Campeões. No estádio El Sardinero, o Racing Santander precisa vencer o Athletic de Bilbao, desesperado para não cair, se quiser continuar com chances de ir à Copa da Uefa - está na oitava colocação. Já o Gimnàstic, penúltimo colocado, receberá o Recreativo, na sétima posição e a dois pontos da Copa da Uefa. O Real Madrid, envolvido nos rumores sobre a contratação de Cristiano Ronaldo, precisa vencer o Celta em Vigo para afastar mais uma crise e manter a terceira posição. A rodada se encerra com o jogo entre Osasuna e Sevilla, em Pamplona. Será uma missão complicada para o líder, mesmo com a 13.ª posição do adversário. Um dos desfalques do Sevilla pode ser o lateral-direito brasileiro Daniel Alves, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no amistoso entre Brasil e Gana.