Barça empresta Rochemback ao Sporting O Barcelona anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do volante brasileiro Fábio Rochemback ao Sporting de Lisboa, de Portugal. Em troca, o atacante Quaresma irá para o clube espanhol. O acordo vale por três temporadas, mas a direção do Barça acha difícil que o ex-jogador do Inter volte a jogar na equipe catalã.