Barça enfrenta a crise e o Espanyol O Barcelona enfrenta dois adversários neste sábado: o Espanyol, no clássico catalão, válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, e a crise, em função da péssima campanha que realiza na competição - é o 15º colocado com 24 pontos. Durante a semana, Joan Gaspart, presidente do Barça, renunciou ao cargo. Até as novas eleições, que serão realizadas em junho, Enric Reyna ocupará a presidência. A novidade para amanhã poderá ser o retorno do meia Luis Enrique. O atleta está afastado dos gramados há três meses, em função de uma lesão no tendão de Aquiles, e deverá ficar no banco de reservas. Será a segunda partida do técnico sérvio Radomir Antic à frente do time do Barcelona. Na última rodada, estreou com empate de 2 a 2 contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou. "Não sou mago e não faço milagres", declarou Antic. "Com a equipe que temos, não podemos ocupar o 15º lugar", reclama o zagueiro Frank de Boer. "Estamos convencidos de que neste fim de semana iniciaremos a recuperação. Não seremos rebaixados." Antic já definiu que o meia argentino Riquelme começará a partida no banco de reservas. Saviola e Kluivert serão os atacantes. Sorín está confirmado na lateral. No Espanyol, o meio-campista brasileiro Fredson está confirmado. O time aposta no ataque, formado pelo espanhol Tamudo e pelo iugoslavo Milosevic. Terceiro colocado com 39 pontos, o Valencia recebe neste sábado o Málaga, que está em uma posição intermediária na tabela (9º, 27 pontos). As novidades foram as convocações de Kily González e Angulo, que estavam afastados havia um bom tempo, por contusão. O brasileiro Fábio Aurélio, contundido, está fora.