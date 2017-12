Barça enfrenta Celta e Real Madrid encara Numancia na Copa do Rei

Os principais times da Espanha conheceram nesta terça-feira seus adversários das oitavas de final da Copa do Rei. Atual tricampeão do torneio, o Barcelona vai enfrentar o Celta de Vigo. Já o Real Madrid terá pela frente o Numancia, da segunda divisão espanhola.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Curiosamente, o Barça acabou de enfrentar o Celta em rodada do Campeonato Espanhol. No sábado, no Camp Nou, o time catalão empatou por 2 a 2 com o adversário. Apesar disso, o Barcelona vem embalado pelo triunfo por 8 a 0 sobre o Murcia, no placar agregado do confronto disputado na fase anterior da competição.

Já o Real Madrid encontrou mais dificuldade na última fase. Contra o Fuenlabrada, da terceira divisão, venceu por 2 a 0 no jogo de ida, mas ficou no 2 a 2 na partida da volta. Nas oitavas, terá pela frente um rival da Segundona.

O Atlético de Madrid, por sua vez, enfrentará o Lleida, da terceira divisão. Atual vice-campeão da Copa do Rei, o Alavés vai encarar o Formentera, também da terceira divisão. Os demais confrontos terão: Cadiz x Sevilla, Leganés x Villarreal, Las Palmas x Valencia, Espanyol x Levante.

Os confrontos de ida e volta serão disputados nas duas primeiras semanas de janeiro.