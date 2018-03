Barça espera novo show de Ronaldinho Invicto há sete partidas, o Barcelona recebe nesta quarta-feira, no Camp Nou, o Brondby, da Dinamarca, no jogo de volta pela terceira fase da Copa da Uefa. Na partida de ida, semana passada, o Barça venceu por 1 a 0, gol de Ronaldinho Gaúcho - agora, basta um empate para que o clube espanhol avance às oitavas-de-final do torneio. O técnico Frank Rijkaard parece ter finalmente encontrado a harmonia do grupo. Depois de altos e baixos na temporada, o time se acertou e agora todas as atenções estão voltadas para a Copa da Uefa, única competição em que o Barça ainda tem chances de chegar. Em 2004, o Barcelona venceu nove dos 14 jogos, empatou dois (contra Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e Zaragoza, pela Copa do Rei) e perdeu três (frente ao Racing, pela Liga, e Levante e Zaragoza, pela Copa do Rei). "Os jogadores têm feito o seu trabalho, mostrado coragem e, por ter encontrado um alto nível, temos conquistado as vitórias. Jogando assim, aumentam as possibilidades de vencermos as partidas", analisou o treinador holandês. Com Ronaldinho Gaúcho em grande fase, Rijkaard se mostra confiante. Para evitar qualquer queda de rendimento, o técnico promete repetir o mesmo time que vem dando espetáculos nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. A única exceção será o volante Davids, que não está inscrito na Copa da Uefa. Para o lugar do holandês, ele confirmou a entrada do brasileiro Thiago Motta. O treinador não quer assumir o favoritismo, apesar de a imprensa dinamarquesa reconhecer que a missão do Brondby é praticamente impossível. "Eles não tem nada a perder, e já demonstraram na Dinamarca que formam uma boa equipe. Os jogadores estarão muito motivados para realizar uma grande partida em um cenário tão bonito como o Camp Nou. Nós temos que entrar em campo com muita seriedade para evitar sustos. Não podemos subestimar o rival." Do lado do Brondby, o técnico Michael Laudrup, que defendeu o adversário quando era jogador, está muito preocupado com a habilidade de Ronaldinho Gaúcho e sua atual fase, principalmente por ter marcado gols importantes quando a equipe espanhola atravessava maus momentos. "Ele é, na verdade, um dos melhores jogadores do mundo no momento. Com certeza, está entre os cinco melhores."