Barça estréia com um 0 a 0 na Espanha O Barcelona começou a defender o título de campeão espanhol com um empate sem gols com o Alavés, neste sábado, na casa do adversário. O time catalão criou as melhores oportunidades para marcar, mas pecou muito nas finalizações. Numa delas, Ronaldinho Gaúcho carimbou a trave. Quatro brasileiros estiveram em campo, sem contar o meia Deco, que também tem nacionalidade portuguesa: pelo lado do Barcelona Edmílson e Ronaldinho Gaúcho, que foram titulares, e Beletti, que entrou no segundo tempo; e pelo Alavés o meia-atacante Nenê, ex-Paulista e Palmeiras.