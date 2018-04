Barça faz 8 a 1 no Huesca e avança na Copa do Rei

Arrasador, o Barcelona não teve qualquer dificuldade para avançar às oitavas de final da Copa do Rei nesta terça-feira. Mesmo com uma equipe repleta de reservas e sem Messi, Neymar ou Suárez, a equipe catalã marcou cinco vezes no primeiro tempo, desacelerou um pouco no segundo, mas ainda assim goleou o Huesca por 8 a 1 e classificou-se à próxima fase do torneio.

Agora, o Barcelona espera para conhecer seu adversário, que sairá quinta-feira do confronto entre Elche e Valladolid - o primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Se passar às quartas de final, o time catalão deverá ter pela frente Real Madrid ou Atlético de Madrid. O Real já se garantiu nas oitavas, na qual deve pegar o Atlético, que venceu a primeira partida contra o Hospitalet por 3 a 0.

A goleada desta terça começou a ser desenhada aos 20 minutos, quando Pedro marcou de cabeça. Cinco minutos depois, ele mesmo ampliou, depois que recebeu pela esquerda e, mesmo com pouco ângulo, tocou na saída do goleiro. O terceiro saiu aos 28, quando Sergi Roberto recebeu dentro da área e tocou com estilo.

Aos 39, Iniesta deixou o seu. Ele recebeu pela esquerda, dominou bonito de letra e encheu o pé. Mas o show era mesmo de Pedro, que faria seu terceiro aos 43 minutos, em chute forte da entrada da área.

No segundo tempo, o time da casa tirou o pé e tocou de lado, mas mesmo assim conseguiu fazer o sexto, com o brasileiro Adriano, aos 22 minutos. O sétimo saiu aos 33, em lindo gol de Adama Traoré, que driblou dois antes de marcar. O oitavo foi de Sandro, aos 38. O gol de honra dos visitantes, muito comemorado, foi marcado por Gaspar, aos 41.

VALENCIA AVANÇA

Quem também garantiu vaga nesta terça-feira foi o Valencia, mas com muito mais dificuldade. Depois de vencer por 2 a 1 fora de casa, a equipe recebeu o Rayo Vallecano e, em um jogo repleto de possibilidades para ambos os lados, empatou por 4 a 4. Agora, espera o classificado de Alavés x Espanyol para conhecer seu adversário nas oitavas.

O Valencia começou melhor nesta terça, com o gol de Alcácer, mas Jozabed, Pozuelo e Pereira viraram para o Rayo ainda no primeiro tempo. Os donos da casa descontaram com o gol contra de Morcillo, mas os madrilenhos voltaram a abrir vantagem dom Embarba. Somente na reta final da partida, Alcácer e Rodrigo marcaram os gols que garantiram o time valenciano na próxima fase.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira pela Copa do Rei, o Almería venceu o Betis por 2 a 0, em casa, e confirmou a classificação, após triunfar por 4 a 3 fora. Já o Celta de Vigo, que havia perdido por 2 a 1 na ida, passou às oitavas com a vitória por 3 a 1 sobre o Las Palmas, com o gol nos acréscimos de Orellana.